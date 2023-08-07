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        Salıpazarı'nda fındık hasadı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:23
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        Salıpazarı'nda fındık hasadı başladı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde üreticiler fındık hasadına başladı.

        Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, ilçede 5 bin 800 üreticinin 14 bin dönümde fındık üretimi yaptığını, ilçede 2023 yılında 10 bin ton fındık rekoltesi beklendiğini belirtti.

        Ağustos ayının gelmesiyle ilçenin büyük bir bölümünde fındıkların toplanmaya başlandığına işaret eden Ersoy, "Fındık üreticisi hasada başladı, fındık alım fiyatları hala açıklanmadı. Girdi maliyetleri yüksek, üretici açıklanacak olan fiyatları beklemektedir." dedi.

        İlçenin en önemli geçim kaynağının fındık olduğunun altını çizen Ersoy, işçi, çavuş, tırpan yevmiyeleri, mazot, işçileri taşıyan servislerin ücretleri hesaba katılarak bir fiyat açıklanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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