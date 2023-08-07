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        ŞÖNİM'den Havza Belediyesi personeline eğitim

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 17:06
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        ŞÖNİM'den Havza Belediyesi personeline eğitim
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        SAMSUN (AA) - Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından Havza Belediyesi personeline aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verildi.

        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda, Havza Sosyal Hizmetler Merkezi işbirliği ile verilen eğitim Havza Belediyesinde düzenlendi.

        ŞÖNİM'de görevli sosyolog Ali Faik Bal, belediye personeline, aile içi ve kadına karşı şiddetin tanımı, türleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen uygulamalar ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgiler aktardı.

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