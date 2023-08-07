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        Samsunspor, Olivier Ntcham'ı transfer etti

        Yılport Samsunspor, Kamerunlu orta saha oyuncu Olivier Ntcham'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 23:38
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        Samsunspor, Olivier Ntcham'ı transfer etti
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        SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Kamerunlu orta saha oyuncu Olivier Ntcham'ı renklerine bağladı.

        Kırmızı-beyazlı kulübün daha önce prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu Olivier Ntcham ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığı bildirildi.

        Son olarak İngiltere'nin Championship Ligi takımlarından Swansea City'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Kamerun Milli Takımı'nda da görev aldığı belirtildi.

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