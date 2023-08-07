Samsun'da serinlemek için denize giren genç boğuldu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılan 20 yaşındaki Enes Kerem Altuntaş yaşamını yitirdi.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılan 20 yaşındaki Enes Kerem Altuntaş yaşamını yitirdi.
İlçenin Hürriyet Mahallesi'nde Enes Kerem Altuntaş, arkadaşları Cemre Keleş (20), Utku Ünyeli (19) ve Emir Özbay (21) ile serinlemek için denize girdi.
Bir anda akıntıya kapılan 4 kişiden Cemre Keleş, Utku Ünyeli ve Emir Özbay kıyıya doğru yüzerek kurtulurken Enes Kerem Altuntaş gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik arama çalışmasının ardından Altuntaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Altuntaş'ın naaşı otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.