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        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:36
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        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ferdi Yılmaz'ın (40) kullandığı 55 JE 336 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda Hakkı Barutçu (49) yönetimindeki HLFZ 15 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ferdi Yılmaz'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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