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Habertürk
Habertürk
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        Samsun'da iki gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 13:26
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        Samsun'da iki gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

        Karapınar Mahallesi'nde iki gün önce hayvan otlatmak için evden ayrılan Yaşar Özbek'in (63) ailesinin yardım talebi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

        Sabah saatlerinde başlayan aramalar sonucunda Süleyman Deresi mevkisinde Özbek'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.

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