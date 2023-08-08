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        Samsun'da "dalga" formundaki yapımı süren müzede "Amisos Hazineleri" yeniden sergilenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 13:44
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        Samsun'da "dalga" formundaki yapımı süren müzede "Amisos Hazineleri" yeniden sergilenecek
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        SAMSUN (AA) - Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapımı tamamlanmak üzere olan Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde altın işlemeleriyle dikkat çeken "Amisos Hazineleri", 7 yıl aradan sonra yeniden sergilenmeye başlanacak.

        Samsun Valisi Zülkif Dağlı, beraberindeki İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu, Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Kenan Sürül eşliğinde inşatta incelemelerde bulundu.

        İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağlı, vatandaşlar tarafından özlemle beklenen müzenin kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

        Dağlı, Karun Hazineleri'nden sonra Türkiye'nin en büyük hazinesi olarak bilinen "Amisos Hazinesi"nin müzede 7 yıl aradan sonra yeniden vatandaşlarla buluşacağını belirterek, "Ben halkımıza bunun müjdesini vermek istiyorum. 29 Ekim tarihinde Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı konseptinde inşallah müzemizin açılışını gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

        Müzenin bölgeye hitap edeceğini ve barındırdığı özellikleriyle dikkati çekeceğini ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

        "22 bin metrekare kapalı alanı bulunan, içerisinde hem etnografik hem arkeolojik eserlerin sergilendiği devasa bir müzemiz. 384 kişilik konferans salonumuz, kütüphanemiz, çocuk müzesi ve pek çok donatısıyla birlikte güzel bir müze. Açılış için son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın hummalı çalışmaları devam ediyor. Modern müze mantığıyla yapılıyor. Samsun'umuzdaki ve bölgemizdeki tüm önemli eserler müzemizin içerisinde canlandırılmak suretiyle halkımızın beğenisine sunulmuş olacak. Samsun'umuzun bölgedeki tüm arkeolojik ve etnografik eserlerinin bir arada görülebileceği bir ortam oluşturulmuş oldu. Sonunda burayı halkımızla buluşturuyoruz. Bu özlem sona ermiş oluyor. 7 yıl aradan sonra Amisos Hazineleri'mizi halkımızın beğenisine sunuyoruz."

        Dağlı, müzecilik anlayışının değiştiğini, gösterim konseptlerinin de değiştiğini dile getirerek modern müzeciliğin tüm gerekliliklerinin Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde yansıtılacağını belirterek, "Binaya yüksekten baktığınız zaman mimari projesi Karadeniz'in dalgalarından esinlenerek yapılmış tamamen. Karadeniz'i canlandırıyor. İçinde ise hem Karadeniz'i hem de Karadeniz'deki gemiciliği anlatan bir gösterim yerimiz var." diye konuştu.

        Samsun'un müzeleri, kültür ve turizm merkezleri, doğal güzellikleri, sahili ve daha bir çok özelliği ile bölgenin ve ülkemizin cazibeli turizm merkezi olacağını dile getiren Dağlı, "Yeni Samsun Müzesi, bölge müzesi niteliğindedir. Samsun'umuza en büyük kültür ve turizm yatırımı olup, yaklaşık 500 milyon lira harcanmıştır. Eski müzeden eser taşınma aşamasındadır. İçerisinde çocuk müzesi, eser depoları, laboratuvarlar, kitap kafe, restoran, misafir sergi salonu, konferans salonu ve çok büyük bir rekreasyon alanı bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

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