Samsun'da Süper Lig'e hazırlık çalışmaları masaya yatırıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da 2023-2024 sezonunda sportif müsabakanın sağlıklı, güvenli ve uluslararası kurallara uygun olarak yapılması için alınacak güvenlik tedbirler masaya yatırıldı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında ilgili kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Valilikte İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, kentte sportif faaliyetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirler ile spor tesislerinin eksikliklerinin tespit edilip acil olanların hemen giderilmesi, diğer eksikliklerin de çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasıyla ilgili konular görüşülüp karara bağlandı.

Vali Dağlı, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde gittiği müsabakaları zevkle ve güvenli bir şekilde izlemesinin kendilerinin en önemli önceliklerinden bir tanesi olduğunu, yeni sezonun sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması için ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Dağlı, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen şehrin en önemli markalarından Yılport Samsunspor ile playoff mücadelelerinde göstermiş olduğu başarı ile Basketbol Süper Ligi'ne adını yazdıran Yılyak Samsunspor Basketbol takımı ve takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarı bir kez daha tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Spor, toplumu barışçıl ve kardeşçe bir arada tutan etkin bir role sahiptir. Sahaları, statları, salonları ve tribünleri şiddetten ve her türlü nefret söyleminden arındırmak gerekir. Nitekim ülkemizin büyük afetler yaşadığı ve toplum olarak her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz böyle dönemlerde daha fazla birbirimize kenetlenmeliyiz. Bu vesileyle kuruluş ve kurtuluş mücadelesi kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü armasında gururla taşıyan ve şehrimizi süper liglerde temsil edecek olan başta Yılport Samsunspor'umuz ve Yılyak Samsun Basketbol takımımız olmak üzere farklı branşlardaki tüm takım ve sporculara başarılar dilerim. İlimizde oynanacak her türlü müsabakanın birlik, beraberlik içinde geçmesi, sevgi ve dostluklara vesile olmasını temenni ediyorum."