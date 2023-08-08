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        Samsun'da köprüden düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:23
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        Samsun'da köprüden düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde köprüden dereye düşen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Ayşe Kavaklı’nın (58) kullandığı 34 GV 6731 plakalı otomobil, Kozağzı mevkisinde, su akışı olmayan Çayağzı Deresi'nin köprü korkuluğunun baş kısmına çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

        Kaza sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüsü ile araçta bulunan Duygu Kaya (38), Beray Aksen Kaya (11) ve 8 aylık Çağan Enes Kaya yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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