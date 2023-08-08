Başpehlivan Serhat Gökmen Ladik'te coşkuyla karşılandı

SAMSUN (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Ladikli Serhat Gökmen, ilçede coşkuyla karşılandı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ı makamında ziyaret eden Gökmen, ilçesine başpehlivan olarak döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Gökmen, "Bursa'da büyük ustamız Osmanlı'nın başpehlivanı Softaoğlu Mehmed Pehlivan anısına bu yıl 15. düzenlenen yağlı güreşlerde 64'ü başpehlivan olmak üzere 1600 pehlivan er meydanına çıktı. Burada final oynayarak başpehlivan olarak ilçeme döndüm. Çok gururluyum." diye konuştu.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da Gökmen'i tebrik ederek, "Ladik pehlivanlar yatağı. Biz de elimizden geldiğince ata sporumuz güreş ve güreşçilerimize destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Topal, başpehlivan Serhat Gökmen'e çeyrek altın ve plaket takdim etti.