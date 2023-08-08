Kapıkayafest 2023 fotoğrafçılar maratonu yarışması sonuçlandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali bünyesinde düzenlenen TFSF 2023-069 onay nolu "2. Ulusal Fotoğrafçılar Marotonu" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 33 fotoğrafçının yarışmaya gönderdiği 129 eser seçici kurul tarafından değerlendirilerek en fazla oy alan 26 eser ilk tur elemelerini geçti. İkinci tura kalan 26 eser içerisinde ise oy birliği ile 6 eser dereceye girdi. Seçici kurulun verdiği puanlamayla ilk üç ve mansiyonlar belirlenirken kalan 20 eser sergileme aldı.

5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali "Fotoğrafçılar Maratonu" yarışmasına Giresun'dan katılan Ömer Ermiş "Paraşüt 12 adlı fotoğrafı ile birinci, Samsun'dan katılan Aydın Tutaş "Seyir" adlı fotoğrafı ile ikinci, yine Samsun'dan katılan Yavuz Kabaoğlu "Bir Kürek Daha" adlı fotoğrafı ile üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı.

Çok sayıda fotoğrafçının katıldığı Kapıkayafest 2023 Fotoğrafçılar Maratonu'nda Berat Güdül "Öylesine", Yunus Yıldız ise "Zirve Yolu" adlı fotoğrafları ile dereceye girerek mansiyon ödülü kazandı.

Yarışmaya Kocaeli'den katılan Muhammet Musab Gümüş ise "Sudaki ahenk" adlı fotoğrafıyla Drone Özel Ödül'ünü almaya hak kazandı.

Yarışmanın ödül töreninin ileri bir tarihte yapılması planlanıyor.