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        Salıpazarı'nda camiler arası futbol turnuvası düzenlendi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde camiler arası futbol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 21:57
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        Salıpazarı'nda camiler arası futbol turnuvası düzenlendi
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde camiler arası futbol turnuvası düzenlendi.

        Salıpazarı Spor Kompleksi Suni Çim Sahada düzenlenen turnuvaya 14 takım, 200 sporcu katıldı.

        31 Temmuz'da başlayan turnuvanın bugün oynanan final karşılaşmasında Bereket Fatih Camii takımı, Biçme Merkez Camii takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu.

        Final maçlarını izleyen Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını verdi. Akgül, emeği geçenlere teşekkür ederek turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti.

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