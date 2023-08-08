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        Samsun'da patoza düşen kadın kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 22:30
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        Samsun'da patoza düşen kadın kurtarılamadı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde buğday patozuna düşen kadın öldü.

        İlçenin Çelikalan Mahallesi'nde, babasının evininin önündeki samanlıkta yer alan buğday saplarını patoza atarken dengesini kaybeden Züleyha Gün (42), söz konusu makinenin içine düştü.

        Patozu durduran Gün’ün yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince patozdan çıkarılan Gün’ün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

        Kadının cesedi, Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gün'ün, babasına hasat ve harman işlerinde yardımcı olmak için, yaşadığı İstanbul'dan iki çocuğuyla Havza'ya geldiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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