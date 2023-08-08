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        Samsunlu sosyal medya fenomenleri kentin tanıtımına katkı sunacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 23:41
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        Samsunlu sosyal medya fenomenleri kentin tanıtımına katkı sunacak
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        SAMSUN (AA) - Samsunlu sosyal medya fenomenleri, kentin turizmine katkı sunmak amacıyla Bafra'da bir araya geldi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü himayesinde Orta Karadeniz Sağlık ve Turizm Derneği (OKSAT) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğiyle ilçedeki bir tatil köyünde buluşan sosyal medya fenomenleri, Samsun'un tanıtılması konusunda fikir alış verişinde bulundu.

        İl Müdürü Adnan İpekdal, yaptığı konuşmada, son dönemde kentin tanıtımında sosyal medyanın büyük rol oynadığını dile getirdi.

        8 Ağustos'u "08.08 Samsun Fenomenler Günü" olarak ilan ettiklerini belirten İpekdal, "Şehirle ilgili kimler neler yapıyor diye sosyal medyada bir araştırma içerisine girdiğinizde sizlerin yaptığı paylaşımlarla, çektiği videolarla, ürettiği içeriklerle karşılaşmaya başladık. Sağ olsun arkadaşlarımız da hepinizle ayrı ayrı irtibat kurdular. Sizleri buraya davet ettiler, sizler de katıldınız. Samsunlu fenomenler günü ama Samsun'u fenomen yapan insanların günü olarak bundan sonra kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

        Tüm sosyal medya içerik üreticilerinin yaptıklarının takdire şayan olduğunu anlatan İpekdal, katılımcıların her birinin ciddi takipçi sayısının bulunduğunu ve bu durumun kentin tanıtımında kullanılmasının amaçlandığını vurguladı.

        Kentin turizmine katkı sağlayan ve buna yönelik paylaşımlarda bulunan 16 sosyal medya fenomenine "08.08 Samsun Fenomenler Günü" plaketlerinin takdim edildiği programın ardından, açık hava sinemasında film izlendi.

        Her yıl 8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Samsun Fenomenler Günü kapsamında farklı bir ilçede buluşacak fenomenler ile çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

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