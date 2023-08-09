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        Samsun'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 00:55
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        Samsun'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun’un Çarşamba ilçesinde tekeri patlayan mısır yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        İbrahim C. idaresindeki 55 FE 815 plakalı mısır yüklü kamyonet, Ambarköprü mevkiinde arka tekerleğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp devrildi.

        Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Nevin C, Güllü C. ve Emine A. yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kamyonetten yola saçılan mısırlar ise güvenlik güçleri ile vatandaşlarca toplandı.

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