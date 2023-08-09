Alaçam'da yaz Kur'an kurslarına katılanlar için veda pikniği düzenlendi

SAMSUN (AA) - Alaçam İlçe Müftülüğünce yaz Kur'an kurslarına katılanlar için veda pikniği düzenlendi.

Geyikkoşan mesire alanında yapılan pikniğe, yaz Kur'an kursu öğrencileri ile cami görevlileri katıldı.

İlçe Müftüsü Orhan Bal, "Verimli geçen yaz Kur'an kurslarına bu yıl katılım çok güzeldi, çocuklarımıza dini eğitimlerin yanı sıra kültürel alanda da zaman zaman etkinliklerimiz oldu." dedi.

Sportif alanda desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teşekkür ettiğini söyleyen Bal "Pikniğe katılan öğrencilerimize ve cami görevlilerimize de teşekkür ederim." diye konuştu.

Geyikkoşan'da piknik yapan ve oyunlar oynayan öğrenciler gönüllerince eğlendi.