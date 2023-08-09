Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Alaçam'da yaz Kur'an kurslarına katılanlar için veda pikniği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçam'da yaz Kur'an kurslarına katılanlar için veda pikniği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Alaçam İlçe Müftülüğünce yaz Kur'an kurslarına katılanlar için veda pikniği düzenlendi.

        Geyikkoşan mesire alanında yapılan pikniğe, yaz Kur'an kursu öğrencileri ile cami görevlileri katıldı.

        İlçe Müftüsü Orhan Bal, "Verimli geçen yaz Kur'an kurslarına bu yıl katılım çok güzeldi, çocuklarımıza dini eğitimlerin yanı sıra kültürel alanda da zaman zaman etkinliklerimiz oldu." dedi.

        Sportif alanda desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teşekkür ettiğini söyleyen Bal "Pikniğe katılan öğrencilerimize ve cami görevlilerimize de teşekkür ederim." diye konuştu.

        Geyikkoşan'da piknik yapan ve oyunlar oynayan öğrenciler gönüllerince eğlendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Boşanma aşamasında sokakta darp etti!
        Boşanma aşamasında sokakta darp etti!
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Samsun'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Samsun'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Samsunlu sosyal medya fenomenleri kentin tanıtımına katkı sunacak
        Samsunlu sosyal medya fenomenleri kentin tanıtımına katkı sunacak
        Samsun'da patoza düşen kadın kurtarılamadı
        Samsun'da patoza düşen kadın kurtarılamadı
        Salıpazarı'nda camiler arası futbol turnuvası düzenlendi
        Salıpazarı'nda camiler arası futbol turnuvası düzenlendi
        Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
        Olivier Ntcham, gol sevinçlerinde attığı taklaya Samsunspor'da devam etmek...
        Olivier Ntcham, gol sevinçlerinde attığı taklaya Samsunspor'da devam etmek...