Salıpazarı'nda yaz Kur'an kursları sona erdi

SAMSUN (AA) - Salıpazarı ilçesinde yaz Kur'an kursları tamamlandı.

Yaz Kur'an kurslarının bitmesi nedeniyle düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Halil Akgül, kursu tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Akgül, "Çocuklarımıza dinimizi öğretmek, Peygamberimizi öğretmek, Allah'ı öğretmek, dini değerlerimizi öğretmek önemli. Çok şükür halkımızın yaz Kur’an kurslarına teveccühü çok yüksek. Biz de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Halkımızın genel itibariyle dini bilgilerini öğrendiği en önemli yerlerden birisi yaz Kur’an kurslarıdır." dedi.

İlçe Müftüsü Kenan Doğru da, "Yaz Kur’an kurslarımıza 92 kurs ve camide bin 500'den fazla öğrenci katıldı. Özellikle dini bilgiler, Peygamber Efendimizin hayatı, Kur’an okuma, milli ve manevi değerlerimizi öğrenme noktasında güzel hizmetler oldu. Ben bu vesile ile öğrencilerimize, onları kurslara gönderen velilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yıl sonu etkinleri kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, öğrenciler ve veliler katıldı.