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        Samsun'da Model Fabrika Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:01
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        Samsun'da Model Fabrika Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (TSO) toplantıda, milli teknoloji hamlesi ideali doğrultusunda pek çok çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Sanayi işletmelerine yönelik olarak verimlilik ve dijital dönüşüm alanlarında da destekleyici faaliyetler yürüttüklerini dile getiren Ar, "Model fabrikalarımız ile işletmelerin yalın ve dijital dönüşüm yolculuklarına rehber olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2018 yılında kurulumuna başladığımız model fabrikalarımız Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Adana ve İzmir olmak üzere 8 ilde faaliyet göstermekte ve işletmelerimize hizmet vermekte." dedi.

        - Samsun OSB'ye 6 model fabrika daha kurulacak

        Samsun'da 8 model fabrikaya ilave olarak 6 model fabrika daha kurulacağını bildiren Ar, şunları ifade etti:

        "Sayın Valimizin sahiplenmesi ve Samsun merkez OSB'nin de ev sahipliğiyle Samsun model fabrikamızın kurulum sürecine hızlıca başlamış olduk. Bugün burada da bu kurulum sürecinin bir uygulaması olan ve model fabrika hizmetlerinin temelini oluşturan hizmetlerin ve faaliyetlerin ayrıntılarının iletileceği bir bilgilendirme etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Model fabrikaların özellikle işletmelerdeki dönüşüm sürecini o işletmelerimiz çalışanlarını eğiterek ve onlara rehberlik yaparak yol gösterdiklerini vurgulamak isterim. Bu özellik aslında model fabrikalarımızın özgünlüğünü de ortaya koymaktadır."

        Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir de Samsun'un kara, hava, deniz ve demir yolu gibi dört ulaşım ağının bir arada bulunduğu konumu, gelişmiş altyapısı ve bereketli topraklarıyla Karadeniz'in en gelişmiş kenti olduğunu söyledi.

        Kentin bulunduğu konum ve sunduğu imkanlarla bölgenin sanayi ve tarım alanında üretim, ticaret ve cazibe merkezi olduğunu dile getiren Cinbir, "Samsun, OSB'leri, sanayi siteleri, serbest bölgesi, lojistik merkezi, teknopark ve AR-GE merkezleri, büyük yatırımcıları ve limanlarıyla adeta bölgenin sanayi başkentidir. OSB'lerde birçok sektörde yerli ve milli üretim durmaksızın devam etmektedir. Mevcut organize sanayi bölgelerimizin biri tamamen dolu. Bir kısmındaki doluluk oranı yüzde 94 civarında. Biz de bu anlamda ilimize, sanayicilerimize, kamu kurumlarımıza büyük bir kazanç sağlayacak olan ve günümüz rekabet dünyasında sadece üretim süreçlerinin değil bilgi, belge, analiz, rapor gibi araçların da hızlı, erişilebilir olması gerçeğini ön planda tutarak hareket eden model fabrikayı ilimize kazandırmış bulunmaktayız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından Türkiye'de kapasitelerini artıran model fabrikalarla ilgili sunum yapıldı.

        Programa, Ticaret İl Müdürü Kürşat Topçu, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yatırımcılar ve iş insanları katıldı.

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