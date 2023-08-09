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        Samsunspor Basketbol, özel bir hastane ile sponsorluk anlaşması yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:45
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        Samsunspor Basketbol, özel bir hastane ile sponsorluk anlaşması yaptı
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        SAMSUN (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yeni yükselen Samsunspor Basketbol, VM Medical Park Samsun Hastanesi ile sponsorluk anlaşması yaptı.

        Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Samsunspor Kulübü Başkan vekili Arzu Uslu, Türkiye'de sadece 4 takımın hem futbol hem de basketbol Süper Ligi'nde mücadele ettiğini söyledi.

        Samsunspor Basketbol'un ligde kalıcı olmak istediğine işaret eden Uslu, "Bunun için şehirden destek bekliyoruz. Sponsorluk çalışmalarına başladık ama buradaki sıkıntıları hala yaşamaya devam ediyoruz. Bunu bilmenizi isterim. Ziyaret ettiğimiz

        ve geri dönüş olan sponsorluklar var ama sonuçta en önemli isim sponsorluğuyla ilgili devam eden görüşmelerimiz var. Şehrin bu konudaki bakış açısının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta Samsunspor Basketbol Takımı ve Samsunspor bu şehrin en büyük markası. Bu markaya sahip çıkılmadığı zaman ben bu şehrin ayıbı olduğunu düşünürüm. İlk defa böyle bir cümle kullanıyorum. Çünkü hem futbolda, hem basketbolda, Süper Lig'e çıkmış bir şehrin takımı olarak hala biz kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bunu doğru bulmuyorum." diye konuştu.

        Uslu, yaptıkları sponsorluk anlaşmasından Samsunspor üyelerinin de faydalanacağını belirterek, "Geçen sene olduğu gibi bu sene de devam eden bir protokolümüz olacak. Bu sene tüm Türkiye’de devam edecek bir sağlık anlaşması yaptık. Takımımızın gittiği her yerde sponsorumuzun hastaneleri ve gruplarından faydalanabileceğimiz bir anlaşma yapıldı. Bununla beraber Samsunspor üyesi olan tüm taraftarımıza yüzde 20 indirim uygulanacak. Basketbol takımının kombinesini alan ve bu kombine ile hastaneye giden tüm taraftarlarımız da aynı şekilde yüzde 20 indirim alabilecek. O yüzden çok güzel bir anlaşma sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

        Özel hastanenin Samsun bölge koordinatörü Hakan Özcan ise şehrin en büyük markası olan Samsunspor'u, basketbol ve futbolda desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

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