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        Samsunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:57
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        Samsunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kültür fizik hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

        Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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