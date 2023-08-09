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        Samsun'da otomobil motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 22:11
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        Samsun'da otomobil motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Sezer Bayraktar (32) yönetimindeki 55 AJT 248 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarında, Abdullah Yılmaz’ın (71) kullandığı 59 UJ 635 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan Tufan Karabulut (54) sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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