Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'da engelli genç evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da engelli genç evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde engelli genç evinde öldü bulundu.

        Emirefendi Mahallesi Nur 2'nci Sokakta ikamet eden engelli Resul Tetik'i, (18) kaldığı odada hareketsiz gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Tetik’in öldüğü belirlendi.

        Olay yerine gelen savcının talimatıyla cenaze, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        Samsun'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı
        Samsun'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı
        Alaçam'da camiler arası satranç turnuvası düzenlendi
        Alaçam'da camiler arası satranç turnuvası düzenlendi
        Samsun'da otomobil motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobil motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı
        Samsunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor Basketbol, özel bir hastane ile sponsorluk anlaşması yaptı
        Samsunspor Basketbol, özel bir hastane ile sponsorluk anlaşması yaptı
        Benzin bidonunu ocağa düşüren koca yangında öldü, eşi yaralı
        Benzin bidonunu ocağa düşüren koca yangında öldü, eşi yaralı