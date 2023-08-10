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        Yerel Eylem Grubu'ndan Salıpazarı Belediyespor'a destek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 10:39
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        Yerel Eylem Grubu'ndan Salıpazarı Belediyespor'a destek
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        SAMSUN (AA) - Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) Salıpazarı Belediyespor'a ekipman desteğinde bulundu.

        Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği, toplumun kültürel ve sosyal yaşamını geliştirmek ve kolektif yerel örgütlerin desteklenmesi amacıyla Salıpazarı Genç ve A takımı sporcularının kullanması için ekipman desteğinde bulundu.

        Samsun Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Salıpazarı Belediyespor'un kulüp başkanı Yaşar Aslan verilen destekten dolayı YEG Başkanı Hakan Şahin'e teşekkür etti.

        Belediyespor'a YEG tarafından, 50 forma seti, 20 futbol topu, 25 eşofman takımı ve 25 adet yağmurluk verildi.

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