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        Havza'da kurulan danelik mısır kurutma tesisi incelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:34
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        Havza'da kurulan danelik mısır kurutma tesisi incelendi
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        SAMSUN (AA) - Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve beraberindekiler Havza Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) destekli proje kapsamında ilçede kurulum aşaması devam eden danelik mısır kurutma tesisinde incelemelerde bulundu.

        Sağlam'a incelemelerde Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Namık Akgül, Havza İlçe Müdürü İbrahim Sağlam ve Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya ve Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç eşlik etti.

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, tesisin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde olduğunu ve DOKAP ile atılan imzalar ile hayata geçirilen proje kapsamında kurulduğunu dile getirdi. Genç, "Odamız ve DOKAP arasında imzalanan Danelik Mısır Kurutma Tesisi Kurulması Projesi kapsamında makine alım gerçekleştirilerek kurulum aşamasına geçtik. Tesisimizin makine ekipman kurulumunun tamamlanması ile mısır hasat sezonu öncesi tesisimizi işler vaziyete geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise mısırın ülke ekonomisi için önemli bir ürün olduğunu belirtti. Mısırın depolanması için nem oranının çok önemli olduğuna değinen Sağlam, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde danelik mısır hasat sonrası yaklaşık yüzde 25 oranında rutubete sahip oluyor. Mısırın depolanması için ürünün yüzde 15-16 rutubet oranında olması gerekiyor. Kurulacak kurutuma tesisi ile danelik mısırın depolanmasını sağlanacak ve inşallah bölgemizde danelik mısır üretimi artış gösterecek. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreten çiftçilerimiz ve üretime katkı sağlan tüm kurumlarımıza destek olmak için çalışıyoruz."

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