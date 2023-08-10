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        TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Samsun'da hububat alım noktalarında incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:35
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        TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Samsun'da hububat alım noktalarında incelemelerde bulundu
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        SAMSUN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, son ürün gelene kadar alıma devam edeceklerini söyledi.

        Havza TMO Ajans Müdürlüğünü ziyaret eden Güldal, TMO hububat alımları hakkında sektör temsilcileri ile görüşerek alım çalışmalarını inceledi.

        Daha sonra hububat alım noktalarında incelemelerde bulunan Güldal, burada vatandaşların taleplerini dinledi daha sonra sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç de Güldal'a ziyaretin anısına semaver hediye etti.

        Güldal, AA muhabirine, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak yoğun bir hasat dönemi yaşadıklarını söyledi.

        Sezonda 590 alım noktasında günde yaklaşık 200 bin ton alım gerçekleştirdiklerine işaret eden Güldal, "Her ne kadar hasadın sonuna gelinmiş olsa da birçok yerde ise yeni başlıyor. TMO'ya arz, üreticilerimizin tercihi gene devam ediyor. Şu ana kadar hasat başından beri TMO'un aldığı ürün 7,5 milyon tona ulaştı." diye konuştu.

        - Toprak Mahsulleri Ofisi üreticileri hiçbir zaman yalnız bırakmadı

        Üreticilere yönelik bir mesaj vermek istediğini ifade eden Güldal, şunları kaydetti:

        "Toprak Mahsulleri Ofisi son ürün gelene kadar alıma devam edecek. Randevuları açık olacak ve ürünler teslim alınacak. Bu noktada üreticilerimizin herhangi bir endişeye, herhangi bir telaşa kapılmasına gerek yok. Muhakkak TMO bir şekilde ürünlerini teslim alacaktır. Üreticilerimiz bize soruyorlar, malum 30 gün içinde ödemeleri gerçekleştiriyoruz üreticilerimize. Şu an hasatta arpadan sonra buğday gelmiş durumda. Buğday hasadı bazı yerlerde devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi üreticileri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bundan sonra da bırakmayacaktır. Hasadın devam ettiği, ürünlerini biçmiş olsa bile TMO tarafından alınmaya devam edecek. Herhangi bir sınırlamamız, zaman ve miktar olarak söz konusu değil. Üreticilerimin bu konuda TMO'yu takip etmeleri, randevu sistemine uygun olarak ürünlerini getirmeleri ve de kurumumuzun bu alım sistemine yardımcı olmaları hem onların lehine hem de bizim işimiz kolaylaştıracaktır. Ben tüm ülkemiz üreticilerine bereketli bir sezon diliyorum. Bol kazançlı bir gelir diliyorum inşallah."

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