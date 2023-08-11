Samsun'da dereye devrilen otomobilden sürücüyü vatandaşlar çıkardı
SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde dereye devrilen otomobilden sürücüyü vatandaşlar çıkarttı.
Alınan bilgiye göre M.U. (24) yönetimindeki B - FS - 3655 plakalı otomobil, Engiz Mahallesi Doğuş Caddesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Engiz Çayına devrildi.
Otomobil sürücüsünü çevrede bulunan vatandaşlar araçtan çıkardı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil dereden çıkartılırken sürücü kontrol amaçlı 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.