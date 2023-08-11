Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Havza'da fırın ve pastane imalathanelerine denetim yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da fırın ve pastane imalathanelerine denetim yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Havza'da fırın ve pastane imalathanelerine yönelik gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

        Havza Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde, simit ve poğaçaların gramajı ile fiyatı karşılaştırıldı, işletme sahiplerine ve çalışanlara bilgi verildi.

        İmalathanelerde sağlık kuralına uyulup uyulmadığını da kontrol eden ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de detaylı bir şekilde inceledi.

        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gıda üretiminde halk sağlığı ve gramaj konusunda hassasiyet gösteren işletmelere teşekkür etti.

        Denetimlerinin amacının üretilen ve satışı yapılan gıdaların sağlıklı bir şekilde halka sunulması olduğunu belirten Özdemir, "Özellikle hijyen ve gramaj konusunda çok hassasız. Bu konuda vatandaşlarımızın taleplerini ve şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, 7/24 halkımızın hizmetindedir. Önceliğimiz halkımızın sağlığını korumak ve verdikleri paranın karşılığını almaları." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Samsunspor´un Sivasspor maçıyla biten Süper Lig serüveni yine Sivasspor ile...
        Samsunspor´un Sivasspor maçıyla biten Süper Lig serüveni yine Sivasspor ile...
        Samsun'da dereye devrilen otomobilden sürücüyü vatandaşlar çıkardı
        Samsun'da dereye devrilen otomobilden sürücüyü vatandaşlar çıkardı
        Samsun'da itfaiye ekipleri yılanı sıkıştığı yerden kurtardı
        Samsun'da itfaiye ekipleri yılanı sıkıştığı yerden kurtardı
        Samsunspor yeni transferlerini tanıttı
        Samsunspor yeni transferlerini tanıttı
        TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Samsun'da hububat alım noktalarında inceleme...
        TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Samsun'da hububat alım noktalarında inceleme...
        Havza'da kurulan danelik mısır kurutma tesisi incelendi
        Havza'da kurulan danelik mısır kurutma tesisi incelendi