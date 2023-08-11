Havza'da fırın ve pastane imalathanelerine denetim yapıldı

SAMSUN (AA) - Havza'da fırın ve pastane imalathanelerine yönelik gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde, simit ve poğaçaların gramajı ile fiyatı karşılaştırıldı, işletme sahiplerine ve çalışanlara bilgi verildi.

İmalathanelerde sağlık kuralına uyulup uyulmadığını da kontrol eden ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de detaylı bir şekilde inceledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gıda üretiminde halk sağlığı ve gramaj konusunda hassasiyet gösteren işletmelere teşekkür etti.

Denetimlerinin amacının üretilen ve satışı yapılan gıdaların sağlıklı bir şekilde halka sunulması olduğunu belirten Özdemir, "Özellikle hijyen ve gramaj konusunda çok hassasız. Bu konuda vatandaşlarımızın taleplerini ve şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, 7/24 halkımızın hizmetindedir. Önceliğimiz halkımızın sağlığını korumak ve verdikleri paranın karşılığını almaları." dedi.