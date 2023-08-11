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        Terme'de okul müdürlerinin görev yerleri değişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:48
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        Terme'de okul müdürlerinin görev yerleri değişti
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        SAMSUN (AA) – Samsun’un Terme ilçesinde bazı okul ve kurumlarda görevleri dolan okul müdürlerinin yerleri değişti.

        Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında 2023 yılında yeniden yönetici belirleme takvimi sonrası Terme’de okul müdürleri görev değişim yerleri belirlendi.

        Yapılan atamalarla 4 müdürün okulları değişirken, atamalar şu şekilde oluştu;

        Terme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Münir Yüksel, Atatürk İlkokulu Müdürlüğü Haşim Beder, Ahmet Ersoy İlkokulu Müdürü Kerim Toraman, Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokul Müdürü Mustafa Atınç Kasapoğlu oldu.

        Önceki dönem Terme Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürüten Halil İbrahim Kılıçarslan ise Tekkeköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak atandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile Şube Müdürü İsmet Güner, göreve başlayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Münir Yüksel, Atatürk İlkokulu Müdürü Haşim Beder ve Ahmet Ersoy İlkokulu Müdürü Kerim Toraman’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.

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