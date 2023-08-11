SAMSUN (AA) - Samsun Üniversitesi bünyesinde kurulan "Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi" için tanıtım programı düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde kurulan Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi tanıtıldı.

"Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında 2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından fon alan projen ile ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan insan kaynağı için nitelikli hava aracı bakım-onarım teknisyeni, CNC ve kaynak operatörü yetiştirilmesi ve istihdamı sağlanması amaçlanıyor.

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü Samsun Teknik Hangarı’nda düzenlenen tanıtım programında konuşma yapan Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, Ballıca Kampüsü'nün Türkiye'de havacılık sektöründe imkan açısından en iyi alanlardan bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Kendi havaalanında teknik bakım ve onarım hangarının bulunduğunu söyleyen Aydın, "Fiziki imkanlarımız elverişli ve burası bir havacılık merkezi olmaya oldukça yakın bir kampüs olduğu için 2018'den itibaren arkadaşlarımızla burayı bir havacılık merkezi yapmayı hedefledik. Hani Samsun için bir ifade kullanılır, sağlık kenti, spor kenti, eğitim kenti, tarım kenti Samsun diye. Biz istedik ki buna bir de havacılık kenti Samsun'u ekleyelim. Bu şehir kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Dolayısıyla ülkemizin savunma sanayinde geldiği gibi dikkate aldığımızda ülkemizin havacılık sektöründeki son yirmi yıldaki kabiliyetlerini dikkate aldığımız aslında belki geç kalmış bir uygulama. Samsun'u havacılık noktasında öne çıkarabileceğimizi düşündük. Ve yoğun bir şekilde çalışmaya başladık." dedi.

Üniversitelerin sadece mevzuatta tanımlanmış görevleri yerine getirmeleri yanında bulundukları kentlere, ülkelerinin sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarına çözümler üretmek açısından da çalışmaları olması gerektiğini söyleyen Aydın, "Bu çabanın bir sonucu olarak Sanayi Bakanlığımız tarafından fonlanan 'Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı' kapsamında hazırladığımız 'Samsun Hava Araçları Bakım Onarım Hizmet Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Özel Sektörle İşbirliklerinin Oluşturulması' projemiz 2022 yılında Sanayi Bakanlığımız desteklenmesi sonucu tanıtımını yaptığımız Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezimiz hayata geçmiştir. Projemize inanan, destek veren ve finansman sağlayan başta Sanayi Teknoloji Bakanlarımız Mehmet Fatih Kacır ve Mustafa Varank'a, projemizin Sanayi Bakanlığına sunmaya değer gören Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e, OKA Genel Sekreterimiz Sayın İbrahim Ethem Şahin'e, projenin hazırlanması ve uygulanmasında emekleri olan proje ekibimiz Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Selahattin Kaynak’a, Doç. Dr. Cumhur Türk’e, Öğritum Görevlisi Müberra Genç’e ve katkısı olan diğer arkadaşlarımıza üniversitem ve Samsun şehri adına şükranlarımız arz ediyorum. T3 Vakfı, BAYKAR Teknoloji, SAMPA ve Samsun Yurt Savunma gibi ülkemizin güzide kuruluşları Samsun Teknik Projemize destek ve iş birliği teveccühünde bulunarak Samsun Teknik Danışma Kurulunda yer almasının projemizin niteliğinin açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü, Havacılık Yönetimi Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Uçuş Harekat Yöneticiliği, Uçak Teknolojisi, Samsun Uçuş Akademisi, Samsun Teknik, SHY-145 Onaylı Bakım Kuruluşu, SHY-147 Onaylı Eğitim Kuruluşu imkanları ile Türkiye’deki tek devlet üniversitesi olduklarını bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomik krize rağmen 11 milyon lira gibi hatırı sayılır bir destekle projemizi finanse eden devletimizin, bu desteğini en kısa sürede büyük bir çarpan etkisiyle ciddi bir gelir getirici birime dönüştürmek için gayret edeceğimizi hatta bunu şimdiden kısmen başardığımızı da burada ifade etmek istiyorum. Mekan hafızasını korumak, sürdürmek ve eğitim işleviyle gelecek nesillere aktarmak amacıyla mutlak “sıfır atık” anlayışı doğrultusunda endüstriyel miras olan eski tütün hangarlarını restore ederek tamamen çevre dostu, kendi enerjisini üreten ve atık suları depolayarak kullanan sürdürülebilir doğal bir kampüs alanı inşa ediyoruz."

Törende Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selahattin Kaynak bir sunum gerçekleştirerek Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezinin proje süreci hakkında bilgi verdi.

Tanıtım programına, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Terzi, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, protokol üyeleri ile akademisyenler katıldı.