Alaçam Bocce Takımı 4 farklı kategoride 10 madalya kazandı

SAMSUN (AA) - Samsun Alaçam Bocce Takımı Türkiye Volo Şampiyonası'nda 4 farklı kategoride 10 madalya kazandı.

Alaçam Bocce Takımı'nın da mücadele verdiği 8-11 Ağustos'ta Mersin Toroslar Bocce tesisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası'na yaklaşık 420 sporcu katıldı.

Düzenlenen müsabakalarda Alaçam Bocce Takımı 4 farklı kategoride 10 madalya elde etti.

Beden eğitimi öğretmeni ve bocce milli takım antrenörü Gökhan Bozdemir, AA muhabirine, aylar süren antrenmanlarla Türkiye Şampiyonasına hazırlandıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Sporcularım Samsun'a bir Türkiye Şampiyonluğu ve 4 farklı kategoride 10 madalya ile dönüyor. Samsun ilini Alaçam Bocce Takımı olarak en iyi şekilde temsil ettik. Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan sporcularımdan Volo Milli Takım seçmelerine davet edilenlere başarılar diliyorum. Amacımız Samsun'u ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacaktır."