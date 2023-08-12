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        Samsun'da fabrika çatısından düşen işçi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:29
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        Samsun'da fabrika çatısından düşen işçi öldü
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde bir fabrikanın çatısında çalışırken düşen işçi hayatını kaybetti.

        Nurettin Yay (43), bakım onarım işleri yaptığı 9 metre yükseklikteki çatıdan kontrolünü kaybederek zemine düştü. Çalışma arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yay, kurtarılamadı. Hastane morguna kaldırılan cenazenin ön incelemenin ardından otopsiye gönderileceği öğrenildi.

        Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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