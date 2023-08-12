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        Çarşamba'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 17:52
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        Çarşamba'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaraladı.

        Kirazlıkçay Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda yürüyen E.T, iddiaya göre husumetli olduğu Ş.M'nin silahlı saldırısına uğradı.

        Bacaklarından yaralanan E.T. arkadaşları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Ş.M’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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