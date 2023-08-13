Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü mesajı

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kuruluşu ile Türk siyasetinde yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Bu tarihin ülke için bir milat olduğunu belirten Karaarslan, "Karanlıktan aydınlığa doğru bir yolculuk başlatan AK Parti, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin hedefleri, milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda bir rota izleyerek 22 yıldır milletimizin güvenine mazhar olmayı sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı'mız, ülkemizin son 21 yılına damgasını vuran eser siyaseti ve zihniyet devrimiyle Türkiye'nin önündeki engelleri birer birer kaldırmış, yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve krizlerin bertaraf edilmesi noktasındaki kararlı tavrıyla güçlü bir irade ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle başlayan yolculuğunu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla taçlandırdığını aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"Milletin sesine kulak veren, teşkilatlarıyla güçlü bir bağ kuran, sahadan gelen talepleri karşılamak için büyük bir gayret gösteren partimiz, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar geliştirmektedir. Eser ve hizmetleriyle ülkemizin önünde yeni bir yol açan AK Parti'miz icraatçı ve reformist yönüyle Türk siyasetine mührünü vurmuş, koyduğu çıtayı daima yukarı taşımış ve kendisiyle yarışan bir siyasi hareket olarak sürekli yenilenmiştir. Ülkeye ve millete hizmeti en büyük şeref bilen mensuplarının gayretleri, kuruluşundan bu yana partimize gönül veren yol arkadaşlarımızın fedakarlıklarıyla büyüyen partimiz, milletimize hizmet yolunda samimiyetle çalışmaya devam etmektedir."

Karaaslan, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 11,5 milyon üyesi ve teşkilatlarda görev alan yol arkadaşlarıyla büyük bir aile olduklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"AK Parti olarak şehirlerimizi ve ülkemizi yeni yatırımlarla buluştururken, sahip olduğumuz vizyon ve yeniden sağladığımız öz güvenle insanlığı ilgilendiren küresel meselelerin çözümünde ülkemizi dünyanın en önemli aktörü haline getirdik. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, çevreden şehirciliğe kadar her alanda tarihi nitelikte adımlar attık, milletimizin hayallerini ve asırlık özlemlerini gerçeğe dönüştürdük. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürürken kapsamlı reformların altına imza attık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz 2023 yılına, tarihi önemine uygun bir anlam yükleyerek Türkiye Yüzyılı'nı başlattık. Güçlü iddialarla Türkiye'nin yarınlarını inşa eden kadrolar olarak önümüzdeki dönemde de ülkemizin önünü açacak hamleleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz. AK Parti'mizin kuruluşunun 22. yıl dönümü vesilesiyle, bugüne kadar partimizin çeşitli kademelerinde görev almış tüm teşkilat mensuplarımıza ve partimize desteğini artırarak sürdüren aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, bu kutlu yolda partimize nice yıllar diliyorum."