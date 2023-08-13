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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz partisinin 22'nci yılını kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 16:13
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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz partisinin 22'nci yılını kutladı
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        SAMSUN (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

        Yılmaz, mesajında, 22 yıl önce 14 Ağustos 2001 günü Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'nin halkın içinden doğan bir parti olduğunu belirtti.

        Büyük bir aile olarak AK Parti'nin 22 yaşına ulaştığını vurgulayan Yılmaz, AK Parti kurulduğu günden bu yana çok büyük mücadeleler vermiştir. Her türlü saldırı, kirli hesaplara karşı halkımızın desteği, dualarıyla dimdik ayakta durmuştur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan bu kutlu dava sevgiyle, hizmetle, büyük gönül bağlarıyla yoğrulmuştur." ifadelerini kullandı.

        AK Parti'nin 22 yıl içinde Türkiye'de demokraside, ekonomide, hizmette, yatırımlarda büyük atılımlar gerçekleştirildiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Eserlerin varlığı, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin 22 yıllık özetidir. AK Parti millete hizmet yolunu açmış ve bu yol AK Parti ile daha ileri taşınacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimiz, her zaman ön plandadır. Türkiye Yüzyılı'na girmiş bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında daha büyük hedefler için daha çok çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir. Hangi sıkıntıyı yaşarsak yaşayalım sevincimizin de üzüntümüzün de bir olduğunu unutmamalıyız. Her şeyi birlikte aşacağınız, birlikte başaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle, bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde görev almış, partimize destek veren herkese şükranlarımı sunuyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

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