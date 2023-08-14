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        TOBB Havza'ya anaokulu yaptırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 15:07
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        TOBB Havza'ya anaokulu yaptırıyor
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        SAMSUN (AA) - Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Havza'ya kazandırılacak TOBB Anaokulu'nun ihale sürecinin başladığını belirtti.

        Acar, TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan Eğitime Katkı Protokolü kapsamında hayata geçirilen "154 İlçeye 154 Okul" projesi kapsamında Havza'nın da yer aldığını belirtti.

        Anaokulunun ihale sürecinin başladığını aktaran Acar, "Yapılacak anaokulu 1230 metrekare kapalı alana sahip olacak. İhale aşamasının ardından yapılacak yer tesliminden itibaren beş iş günü içinde inşaata başlanacak. Anaokulunun 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor." dedi.

        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Acar, TOBB Anaokulu'nun ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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