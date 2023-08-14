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        Samsun'da itfaiyeden AFAD gönüllülerine eğitim

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 17:08
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        Samsun'da itfaiyeden AFAD gönüllülerine eğitim
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        SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 60 AFAD gönüllüsüne, yangına müdahale eğitimi verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gönüllülere teorik eğitimin ardından yangın tüpünün doğru kullanımı ve yangına doğru müdahale tekniklerini uygulamalı olarak öğretildi.

        Programının ilk aşamasında itfaiye araçları tanıtılarak yangın türleri, itfaiyenin görevleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili teorik bilgi verildi. İkinci aşamada ise, gönüllüler yangın tüplerinin kullanımı ve yangın anında doğru müdahale konusunda uygulamalı eğitim aldı. Eğitim sonrasında yapılan sınavın ardından AFAD gönüllülerine katılım belgesi verildi.

        İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Merkezi Eğitim Amiri Mehmet Aşıkoğlu, eğitimler ile gönüllülerin itfaiye ekipleri gelene kadar olan sürede yangına nasıl doğru müdahalede bulunmaları gerektiğini öğrettiklerini belirtti.

        Aşıkoğlu, "Bu eğitimde AFAD gönüllüsü arkadaşlarımıza yangına müdahale teknikleri, güvenlik eğitimi, yangın oluşabilecek her türlü tehlikeleri bertaraf edilmesiyle ilgili teorik ve uygulamalı bilgi verildi. İtfaiye Eğitim Merkezi olarak yine gönüllülerimize müdahalenin yanında yangında kurtarma süreci ile ilgili de bilgiler verdik. Doğru teknikleri öğrenen tüm arkadaşlarımız oluşabilecek küçük çaplı yangınlara rahatlıkla müdahale edebilir." ifadelerini kullandı.

        AFAD gönüllüsü Sevilay Baş, eğitimin çok yararlı geçtiğini belirterek, şunları aktardı:

        "Doğal afetlerde müdahale konusunda AFAD tarafından eğitimler aldık. Bire bir burada yangınla ilgili eğitim almak çok faydalı oldu. İtfaiye ekipleri bize hem teoride hem de uygulamalı olarak eğitim verdi. Bilmediğimiz birçok konuyu burada öğrendik."

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