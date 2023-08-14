Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse'den AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse'den AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Köse, mesajında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye ve millete hizmet yolunda ilk günkü gibi gayretle, aşkla çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

        AK Parti'nin 21 yıl boyunca sayısız hizmetleri, devasa yatırımları ülkeye kazandırdığına dikkati çeken Köse, "AK Parti'mizin ülkemize ve milletimize hizmet için yola çıkışının 22. yıl dönümündeyiz. Bizim daha yapacak çok işimiz, milletimiz ile birlikte gidecek çok uzun yolumuz var. AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında. AK kadrolar ilk günkü gibi bugün de milletimiz için gece gündüz hizmet yarışı içerisinde." ifadelerini kullandı.

        Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözünü anımsatarak, şöyle devam etti:

        "Bu yolculukta AK Parti, milletimizin büyük desteği ve teveccühü ile girmiş olduğu her seçimden birinci çıktı. AK Parti ilk gün olduğu gibi bugün de milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip. Milletimize hizmet şiarıyla çıktığımız bu yolculukta iktidarda geçen 21 yıl boyunca nice eserleri ülkemize kazandırdık, milletimizin hizmetine sunduk. Tabii bu hizmetleri bir bir hayata geçirirken darbe girişiminden, kurulan tuzaklara, ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldık. Ancak tüm bu saldırıları, tuzakları Allah'ın yardımı, birlik beraberlik içinde milletimizin omuz omuza vermesi ile bertaraf ettik. Nice badireler atlatarak bugünlere geldik. İnşallah şu anda yaşanan sıkıntıların da üstesinden geleceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her meselesini çözüme kavuşturduğumuz gibi hayat pahalılığının da üstesinden gelip, her zaman olduğu gibi milletimizin refahı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Transferde geri sayım!
        Transferde geri sayım!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Doğal yaşamın umudu!
        Doğal yaşamın umudu!

        Benzer Haberler

        Samsun'da itfaiyeden AFAD gönüllülerine eğitim
        Samsun'da itfaiyeden AFAD gönüllülerine eğitim
        TOBB Havza'ya anaokulu yaptırıyor
        TOBB Havza'ya anaokulu yaptırıyor
        CHP Çarşamba İlçe Başkanı Yürükcü yeniden başkan seçildi
        CHP Çarşamba İlçe Başkanı Yürükcü yeniden başkan seçildi
        Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
        Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz partisinin 22'nci yılını kutladı
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz partisinin 22'nci yılını kutladı
        Samsun'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Samsun'da sahilde erkek cesedi bulundu