Yakakent'te sağlıklı yaşam için spor etkinliği düzenlendi
SAMSUN (AA) - Yakakent ilçesinde Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam için spor etkinliği düzenlendi.
Yapılan duyuruda, 21 Ağustos-10 Kasım tarihleri arasında isteyen herkesin Yakakent Spor Salonu'nda spor eğitmenlerinin gözetiminde 18.00-20.00 saatleri arasında spor yapabileceği belirtildi.
Spor salonundan belirtilen saatlerde pazartesi-çarşamba günleri kadınların, salı-perşembe günleri erkeklerin yararlanacağı, katılımın ücretsiz olacağı spor etkinlikleri için saat 17.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan ise servisler kaldırılacağı aktarıldı.