Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yakakent'te sağlıklı yaşam için spor etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yakakent'te sağlıklı yaşam için spor etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Yakakent ilçesinde Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam için spor etkinliği düzenlendi.

        Yapılan duyuruda, 21 Ağustos-10 Kasım tarihleri arasında isteyen herkesin Yakakent Spor Salonu'nda spor eğitmenlerinin gözetiminde 18.00-20.00 saatleri arasında spor yapabileceği belirtildi.

        Spor salonundan belirtilen saatlerde pazartesi-çarşamba günleri kadınların, salı-perşembe günleri erkeklerin yararlanacağı, katılımın ücretsiz olacağı spor etkinlikleri için saat 17.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan ise servisler kaldırılacağı aktarıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Transferde geri sayım!
        Transferde geri sayım!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz

        Benzer Haberler

        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse'den AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı
        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse'den AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı
        Samsun'da itfaiyeden AFAD gönüllülerine eğitim
        Samsun'da itfaiyeden AFAD gönüllülerine eğitim
        TOBB Havza'ya anaokulu yaptırıyor
        TOBB Havza'ya anaokulu yaptırıyor
        CHP Çarşamba İlçe Başkanı Yürükcü yeniden başkan seçildi
        CHP Çarşamba İlçe Başkanı Yürükcü yeniden başkan seçildi
        Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
        Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz partisinin 22'nci yılını kutladı
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz partisinin 22'nci yılını kutladı