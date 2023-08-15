Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.
Denizevler Mahallesi yakınlarında serinlemek için denize giren Mehmet ve Oğuzhan B. adlı kardeşler akıntıya kapıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş, sahilde görev yapan cankurtaranlar ile vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.
Mehmet ve Oğuzhan B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan iki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.