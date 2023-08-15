Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'da Osman Bayrakdar Bocce Yarı Final Müsabakaları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Osman Bayrakdar Bocce Yarı Final Müsabakaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 faaliyet programında yer alan Osman Bayrakdar Bocce Yarı Final Müsabakaları başladı.

        Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde başlayan müsabakalar öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli için Geyikkoşan mevkisinde kortej yürüyüşü yapıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, iki gün sürecek müsabakaya 17 ilden 140 sporcunun katıldığını söyledi.

        Karaaslan, "Turnuvamızın teknik toplantısı ve akabinde depremde hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımız için anma yürüyüşü yaptık. Müsabakalarda Samsun'umuz ve ilçemiz adına tüm takımlara başarılar dilerim." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde

        Benzer Haberler

        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Sinop'ta kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı
        Sinop'ta kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı
        Yakakent'te sağlıklı yaşam için spor etkinliği düzenlendi
        Yakakent'te sağlıklı yaşam için spor etkinliği düzenlendi
        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse'den AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı
        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse'den AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı
        Samsun'da itfaiyeden AFAD gönüllülerine eğitim
        Samsun'da itfaiyeden AFAD gönüllülerine eğitim