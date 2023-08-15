Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bafra'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde bir kişi yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Kapıkaya Mahallesi'nde ikamet eden dört çocuk babası Hasan Bayraklı (60), kestiği odunları toplamak için fındık bahçesine gitti.

        Eve dönmemesi üzerine bahçeye giden yakınları Bayraklı'yı yerde haraketsiz yatarken buldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan incelemede Bayraklı'nın öldüğü belirlendi.

        Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze otopsi için Samsun'a gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Samsunspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi
        Samsunspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi
        Samsun'da Osman Bayrakdar Bocce Yarı Final Müsabakaları başladı
        Samsun'da Osman Bayrakdar Bocce Yarı Final Müsabakaları başladı
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Sinop'ta kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı
        Sinop'ta kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı
        Yakakent'te sağlıklı yaşam için spor etkinliği düzenlendi
        Yakakent'te sağlıklı yaşam için spor etkinliği düzenlendi