Bafra'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde bir kişi yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kapıkaya Mahallesi'nde ikamet eden dört çocuk babası Hasan Bayraklı (60), kestiği odunları toplamak için fındık bahçesine gitti.
Eve dönmemesi üzerine bahçeye giden yakınları Bayraklı'yı yerde haraketsiz yatarken buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan incelemede Bayraklı'nın öldüğü belirlendi.
Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze otopsi için Samsun'a gönderildi.