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        Yeniden Refah Partili Kılıç'tan yerel seçimlere kendi logolarıyla girme hazırlığına ilişkin açıklama:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:26
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        Yeniden Refah Partili Kılıç'tan yerel seçimlere kendi logolarıyla girme hazırlığına ilişkin açıklama:
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        SAMSUN (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yeniden Refah Partisi, 81 il, 922 ilçede seçime kendi logosu ve kendi adaylarıyla katılmak üzere hazırlığını yapmaktadır." dedi.

        Kılıç, Samsun'da bir restoranda düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı, yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Türkiye'de siyasetin yeni ve alternatif bir partiye ihtiyacı olduğunu gördüğünü söyleyen Kılıç, "Türk siyasetinde gerçek alternatifin Yeniden Refah Partisi olduğuna da bütün kalbimle inanıyorum. Yeniden Refah Partisi hem iktidarın hem de muhalefetin alternatifidir." dedi.

        Yerel seçimlere de işaret eden Kılıç, "Türkiye'nin bugün yerel yönetimde de genel yönetimde de ihtiyacı olan anlayış milli görüştür. Yeniden Refah Partisi, 81 il, 922 ilçede seçime kendi logosu ve kendi adaylarıyla katılmak üzere hazırlığını yapmaktadır. Ama gün gelir Cumhur İttifakı'ndan yerel seçimlere yönelik olarak da bazı iller ya da bütün iller kapsamında bir yeniden ittifak teklifi, talebi oluşursa yetkili kurullarımızla bu teklifi değerlendirir ona göre kararımızı veririz. İttifak yokmuş gibi seçimlere kendi logomuzla girmek üzere çalışıyoruz. İttifak olursa da önümüze alır bakarız ve bir yol çizeriz." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı İbrahim Yaşar ve partililer de katıldı.

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