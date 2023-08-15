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        Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Iraklı doktor tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 23:31
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        Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Iraklı doktor tutuklandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan ve çatışma bölgelerinde yaralanan örgüt üyelerini tedavi ettiği belirlenen Irak uyruklu doktor tutuklandı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, terör örgütünün çatışma bölgelerinde yaralanan elemanlarını ve hastalarını farklı bir isimle tedavi ettiği öğrenilen Irak uyruklu Salam Sattar Hasan Hasan'nın (35) İlkadım ilçesinde olduğu belirledi.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Hasan gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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