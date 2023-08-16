CHP Havza İlçe Başkanlığına Şener Geçit seçildi

SAMSUN (AA) - CHP Havza İlçe Kongresi yapıldı.
Mevcut başkan Yunis Yılmaz'ın aday olmadığı kongreye iki liste halinde gidildi.
Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, 126 delegenin 107'si oy kullandı. Oyların tamamı geçerli sayılırken Şener Geçit 58 oy, Ertaş Çoban 49 oy aldı.
126 delegenin 107 oy kullandığı seçimlerde oyların tamamı geçerli sayılırken; Şener Geçit’in beyaz listesi 58 oy, Ertaş Çoban'ın Mavi listesi ise 49 oy aldı.
Yeni yönetim kurulu ise "Sinef Aykut, Nazlı Demircan, Arzu Ercan, Hamza Karaoğlan, Hakan Kocadağ, Ümit Özdemir, Ecevit Sarıçoban, Fatih Sevinç, Mustafa Sözen, Rahmi Üner, Hüseyin Vergili ve Muharrem Yoldaş" isimlerinden oluştu.