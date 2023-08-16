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        OMÜ Ziraat Fakültesi, ürünlerini kendi logosuyla satışa sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:22
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        OMÜ Ziraat Fakültesi, ürünlerini kendi logosuyla satışa sunuyor
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        SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi bünyesindeki hayvansal ve tarımsal uygulama alanlarında üretilen ürünler "OMÜ" logosuyla tüketiciyle buluşuyor.

        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi bünyesinde AR-GE ve proje amaçlı üretilen süt, yoğurt, ayran, kefir, dondurma, bal, yumurta, bıldırcın yumurtası, meyve fideleri, kivi, kiraz, domates, biber, kestane gibi ürünler satışa sunuluyor.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Umut Sami Yamak, üniversite bünyesindeki üretimle öğrencilere bilgilerini uygulama yaparak pekiştirme imkanı sunduklarını belirtti.

        Her geçen yıl üretim kapasitelerini ve ürün çeşitliliğini artırdıklarına işaret eden Yamak, şöyle devam etti:

        "Ziraat Fakültesi olarak alanında söz sahibi akademik kadromuz ve fiziki imkanlarımız ile nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve uygulamalarla ön plana çıkmak için çalışmalar yapıyoruz. Bafra ilçesinde 900 dönümlük bir arazimiz mevcut. Bu arazide fakültemizdeki hayvanlar için yem üretiyoruz. Öğrencilerimiz teorik derslerinin yanında bu alanlara giderek mesleklerinin uygulama boyutunu kavrıyor. Bizim açımızdan uygulama alanlarının en büyük avantajı, öğrencilerin bu alanlara gidip gözlem yapması oluyor."

        Zooteknik Bölümü öğrencilerinin uygulama ve araştırma yaptıkları Kurupelit Kampüsü'nde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan birimlerinin olduğunu aktaran Yamak, şunları kaydetti:

        "Aynı zamanda gelir elde ettiğimiz devamlı olarak üretilen ürünlerimiz var. Günlük 2 bin 500 ila 3 bin arasında yumurta üretiyoruz. Kurupelit Kampüsü'nde 18 seramız bulunuyor. Bu seralarda genellikle öğretim üyelerinin gerçekleştirdiği lisansüstü çalışmalardan elde edilen domates, salatalık, biber gibi bostanlık ürünler bulunuyor. Bu ürünler mevsimine bağlı olarak satışa sunuluyor. Ürünlerimiz vatandaşlar tarafından sevilerek tercih ediliyor. Yoğurt, ayran, kefir, bıldırcın yumurtası gibi doğal elde edilen ürünleri ise sürekli üretiyoruz."

        Üretilen ürünlerin bütün vatandaşlara ulaşabilmesi için ticari kaygı gütmediklerini vurgulayan Yamak, "Kar amacı gütmediğimiz için uygulama alanlarından elde edilen ürünlerden fakültemizin ihtiyaçlarını karşılayacak küçük gelirler elde ediyoruz. Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi açısından uygun fiyatla satışa sunuyoruz. Vatandaşların ekonomik, doğal ve kaliteli olan ürünlerimize yoğun ilgisi var. Talep görmek bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Üretilen ürünler, OMÜ logosuyla Ziraat Fakültesi kantininde ve Kurupelit Yerleşkesindeki noktada satışa sunuluyor.

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