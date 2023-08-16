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        Samsun'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 16:09
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        Samsun'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde inşaatta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

        İsmet Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir inşaatta çalışan işçi Kemal Büyükyavuz (54) elektrik akımına kapıldı.

        Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Büyükyavuz, ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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