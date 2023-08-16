YKS'de dereceye giren öğrencilere ödül

SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

YKS'da ilçe derecesi yapan öğrenci ve öğretmenlerini, belediye başkanı Ali Kılıç'ı makamına ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Kılıç, "Genç nesillerin gelecekteki hayatını şekillendirme konusunda önemli bir dönemeç olan YKS sınavının sonuçlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını dilerim. Siz gençlerin gözündeki ışık yolumuzu aydınlatıyor. Sizin eğitim aşkınız bizi heyecanlandırıyor. Bizim en büyük gücümüz sizsiniz. Ülkemizi geleceğe en güzel şekilde taşıyacak olan sevgili gençlerimizi yakaladıkları başarıdan dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Kılıç, belediye olarak eğitimde, sporda, sanatta, kültürel ve sosyal aktivitelerde her daim gençlerin yanında olduklarını belirterek, "Hep öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Gençlerimize daha nasıl katkımız olabilir her zaman bu çalışmanın içerisinde olduk. Gençlerimiz bizim en büyük hazinemiz. Bizler sizler için varız. Bundan sonraki eğitim hayatınızda da başarılarınızın devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Kılıç, derece giren öğrencilere hediye takdim etti.