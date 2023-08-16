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        Samsun'da otomobilin çarptığı anne ve çocuğu ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 19:33
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        Samsun'da otomobilin çarptığı anne ve çocuğu ağır yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve çocuğu ağır yaralandı.

        M.Ö. yönetimindeki 55 GS 266 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan, Suriye uyruklu Salma Al Yahya (53) ile Yazen Kparzoum’a (8) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, anne ve çocuğu sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan yaralılardan Yazen Kparzoum, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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