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        Mısır tarlalarını domuzlardan korumak için 24 saat nöbet tutuyorlar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 09:12
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        Mısır tarlalarını domuzlardan korumak için 24 saat nöbet tutuyorlar
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Asarcık ilçesinde mısır tarlalarına domuzların zarar vermesi üzerine çiftçiler, mahsullerini korumak için 24 saat nöbet tutmaya başladı.

        Yeniömerli Mahallesi'nde çiftçiler, yeni sezon öncesinde 400 dekar alana mısır ekti. Yaklaşık 2,5 ayda olgunlaşan mısır tarlalarına domuzlar dadandı.

        Mahsullere domuzların zarar vermesi üzerine çiftçiler, mısır tarlasına çadır kurarak 24 saat nöbet tutmaya başladı.

        Üretici Neşegül Küçük, AA muhabirine, son yıllarda domuzların sürekli mısır tarlalarına zarar verdiğini söyledi.

        Ektikleri mahsulden verim alamadıklarını belirten Küçük, "Ürünlerimizi korumak için tarlalarımıza kurduğumuz çadırlarda nöbet tutuyoruz. Yetkililerden artan domuz sürülerinin kontrol altına alınmasını ve zararımızın giderilmesini istiyoruz." dedi.

        Çiftçi Kadir Kise ise köyde 400 dekar alanda mısır ekili olduğunu kaydederek, "Mısırları domuzlar talan ediyor. Bizde tarlalarımızı korumak için nöbet tutmak zorunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.

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