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        Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça kazanları kaynamaya başladı

        Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar yaz güneşinde kızaran domateslerden salça yapımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 10:31
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        Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça kazanları kaynamaya başladı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar yaz güneşinde kızaran domateslerden salça yapımına başladı.

        Yazın yörede yetişen ürünleri dondurarak, marmelat, konserve yaparak değerlendiren kadınlar, domatesleri ise salça yaparak değerlendiriyor.

        Kuşburnu marmeladı, erişte, tarhana, şeker pancarı pekmezi ve yufka gibi ürünler hazırlayan kadınlar, büyük kazanlarda salçalarını hazırlıyor.

        Sevnur Şimşek, AA muhabirine, doğal ürünleri kışın da tüketebilmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

        Kışın en çok tükettikleri ürünlerden birinin salça olduğunu belirten Şimşek, salça yapılacak domatesleri çekirdek ve kabuğundan ayırma işini eskiden elde yaptıklarını, bugün ise bunu makineyle gerçekleştirdiklerini ve bunun işlerini kolaylaştırdığını vurguladı.

        Bu yıl 120 kilogram civarında salça yapacağına işaret eden Şimşek, "Hazır salça bize yetmiyor. Ayrıca kendi yaptığımızın içine ne kattığımızı bildiğimiz için güvenerek tüketiyoruz." dedi.

        Aldıkları domatesi ilk olarak doğrayıp tuzlayarak üç gün kadar hem suyunun süzülmesi hem de ekşimesi için çuvallarda beklettiklerini anlatan Şimşek, "Daha sonra ise bu domatesleri makineden geçirip püre haline getirerek yaklaşık 3- 4 saat kaynatıyoruz. Yavaş yavaş dibini tutturmadan kaynatıyoruz." diye konuştu.

        İki yüz kilo domatesten yaklaşık 40 kilo salça elde ettiklerini aktaran Şimşek, "Kış hazırlıkları kapsamında hamur, salça, kuşburnu, turşu, şeker pancarı pekmezi ve konservelerimizi yapıyoruz. Köylü kadının işi bu. Elimiz ile yaptığımız daha güzel oluyor. Her şeyini kendimiz yaptığımız için daha güvenli. Tertemiz köşemize koyup çekinmeden yiyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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